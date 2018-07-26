Олимпиада по информатике EJOI соберет в Татарстане 80 юных программистов

КАЗАНЬ, 26 июл — РИА Новости. Европейская олимпиада по информатике для юниоров EJOI стартует в четверг в Университете Иннополис, куда приедут более 80 юных программистов из 21 страны, сообщает министерство информатизации и связи Татарстана.

Европейская олимпиада по информатике EJOI (European Junior Olympiad in Informatics) – соревнование программистов до 15 лет, проводится по правилам международной олимпиады по информатике. Она включает в себя пробный и два основных тура, в рамках которых участникам предстоит решить задачи на языке С++ или Java. К участию приглашены команды стран-членов Совета Европы. Каждую команду представляют четыре школьника, которые отбираются по результатам национальных соревнований, и два руководителя.

"С 26 по 31 июля на вторые в истории европейские соревнования для юниоров приедут более 80 участников. В прошлом году в столице Болгарии россияне выиграли три золотые и одну серебряную медали, после чего оргкомитет олимпиады и лидеры делегаций европейских стран поддержали заявку Университета Иннополис на проведение EJOI 2018 в российском ИТ-вузе", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в этом году на олимпиаду приедут участники из 21 страны: Армении, Азербайджана, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Венгрии, Греции, Кипра, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Польши, Румынии, России, Сербии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии и Эстонии.

"По результатам учебно-тренировочных сборов в Университете Иннополис мы отобрали восемь участников для двух команд, которые представят Россию на олимпиаде. Это школьники из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области, показавшие лучшие результаты на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по информатике и на отборочных турах на сборах. Надеемся, что наши команды принесут России первую общекомандную строчку по итогам соревнований", — сказал руководитель отдела предметных олимпиад Университета Иннополис и генеральный секретарь EJOI 2018 Динар Гумиров.

Университет Иннополис – новый российский вуз, специализирующийся на образовании и научных исследованиях в области современных информационных технологий и робототехники, подготовке высококвалифицированных кадров для ИТ-индустрии. Университет предоставляет образовательные гранты студентам по результатам конкурсного отбора. Направления обучения: компьютерные технологии, управление разработкой ПО, безопасность компьютерных систем и сетей, системы управления большими данными, робототехника.

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