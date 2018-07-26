Число заявлений от иностранных абитуриентов возросло на 17%

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Иностранные абитуриенты все чаще выбирают российский вузы, за июль число заявлений выросло почти на 17%, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) отмечает рост заявлений на процедуру признания иностранного образования с целью поступления в российские университеты. В частности, только за июль 2018 года число заявлений выросло почти на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило более 3 тысяч обращений", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что подтвердить иностранное образование или квалификацию должен любой желающий, который собирается учиться или работать в России.

"За признанием иностранного образования к нам обращаются абитуриенты из тех стран, с которыми нет соглашений о взаимном признании. Относительно стран, с кем такие соглашения есть, процедура другая: поступающие идут сразу в образовательные организации, где их встречают специалисты международных служб или приемных комиссий, которые могут дать оценку подпадающим под соглашения иностранным дипломам", — приводит пресс-служба слова директора Главэкспертцентра Веры Скоробогатовой.

Согласно релизу, больше всего заявлений поступило от абитуриентов из Узбекистана, Ирана, Египта, Ирака, Марокко, Саудовской Аравии, Туниса.

Рособрнадзор оказывает государственные услуги по признанию иностранного образования или иностранной квалификации, по лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности.

"Любой обладатель иностранного документа об образовании, который хочет учиться или работать в России, по закону "Об образовании в Российской Федерации" должен пройти процедуру признания, чтобы на территории РФ иметь академические и профессиональные права. Сегодня в России учится более 250 тысяч иностранных студентов, что составляет 5% от общего числа студентов, и для их приема в вузы страны требуется процедура признания", — добавили в пресс-службе.