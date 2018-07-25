Москалькова посетила осужденных во Владимирском централе

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила во Владимирском централе осужденных, которые обращались к ней, а также гражданина Украины Николая Карпюка.

"Во Владимирском централе посетила отбывающих наказание граждан, которые обращались ко мне, а так же гражданина Украины Карпюка. По итогам посещения ответила на вопросы журналистов", — написала она в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил граждан Украины, членов националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО, запрещена в РФ) Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима за участие в чеченской войне на стороне сепаратистов.