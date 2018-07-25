В Московской области планируют построить современный онкоцентр

БАЛАШИХА (Московская область), 25 июл – РИА Новости. Власти Московской области намерены построить современный онкологический комплекс, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании, посвященном развитию онкологической помощи населению, которое проводит премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Наш онкологический центр не справляется, поэтому мы хотели бы войти в федеральную программу, построить новый современный комплекс. Сегодня главный врач (онкологического центра в Балашихе) сказал, что каждый день в нем делается 30 операций, а потребность практически в два раза больше", — заявил Воробьев.

По его словам, власти области рассчитывают, что проектирование нового комплекса завершится в ближайшее время, и начнется его строительство.

Воробьев подчеркнул, что за последние пять лет Московской области удалось снизить смертность от онкозаболеваний на 24%.

"Мы в России переместились с 70-го места на 23-е, это заметный прорыв", — сказал он.

По словам губернатора, в регионе, благодаря принимаемым мерам и поддержке правительства РФ, удалось добиться снижения общей смертности на 20% за последние пять лет. В частности, в Московской области построена сеть сердечно-сосудистых центров, что позволило в полтора раза снизить смертность от инфарктов и инсультов. "Сегодня можно сказать, что это 20 тысяч сохраненных жизней за пять лет", — сказал он.