В Московской области планируют построить современный онкоцентр

БАЛАШИХА (Московская область), 25 июл – РИА Новости. Власти Московской области намерены построить современный онкологический комплекс, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании, посвященном развитию онкологической помощи населению, которое проводит премьер-министр России Дмитрий Медведев.
По его словам, власти области рассчитывают, что проектирование нового комплекса завершится в ближайшее время, и начнется его строительство.
Воробьев подчеркнул, что за последние пять лет Московской области удалось снизить смертность от онкозаболеваний на 24%.
"Мы в России переместились с 70-го места на 23-е, это заметный прорыв", — сказал он.
По словам губернатора, в регионе, благодаря принимаемым мерам и поддержке правительства РФ, удалось добиться снижения общей смертности на 20% за последние пять лет. В частности, в Московской области построена сеть сердечно-сосудистых центров, что позволило в полтора раза снизить смертность от инфарктов и инсультов. "Сегодня можно сказать, что это 20 тысяч сохраненных жизней за пять лет", — сказал он.