Куйвашев поручил достроить футбольный центр для детей в этом году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил в текущем году закончить формирование детского футбольного центра в рамках программы наследия чемпионата мира по футболу, сообщает в среду департамент информполитики главы региона.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля провел в Калининграде совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", на котором были подведены итоги чемпионата, а также подняты вопросы реализации наследия мундиаля и дальнейшего использования инфраструктуры и спортивных объектов.

"Вместе мы организовали и провели самое масштабное международное спортивное событие в истории Свердловской области. Теперь надо сосредоточиться на вопросах эффективного использования наследия мундиаля", – приводятся в сообщении слова Куйвашева.

Уже до конца текущего года, в соответствии с поручением Евгения Куйвашева, будет сформирован детский футбольный центр на базе "Уральской футбольной академии" и тренировочной площадки стадиона "Уралмаш".

"Это будет региональный центр по типу школы-интерната для подростков-футболистов для подготовки спортивного резерва футбольных клубов Свердловской области. Планируется, что уже с сентября 2018 года сюда будут приняты 24 юных футболиста, а с 1 января 2019 года планируется набор 120 спортсменов. Тренировочный процесс со спортсменами будут вести ведущие тренеры региона. Общеобразовательный процесс учащиеся детского футбольного центра будут осуществлять на базе школ города Екатеринбурга – №22, №68, №115 и №117", – цитирует департамент министра физической культуры и спорта региона Леонида Рапопорта.

В перспективе для центра построят общежитие с двухместными номерами, медпунктом, лечебно-восстановительным центром, рассчитанное на 150 человек.

"Екатеринбург Арена" должна стать домашним стадионом для футбольной команды "Урал". Ожидается, что проектная документация по демонтажу временных трибун будет готова нынешней осенью, а сам демонтаж произведут в 2019 году. Тогда же арена перейдет на баланс региона. Минспорта области уже собрало заявки от муниципальных образований на получение подлежащих демонтажу трибун. Вторую жизнь получит и иное оборудование, которое монтировалось на стадионе и вокруг него на время мундиаля.

Созданные к ЧМ тренировочные площадки, соответствующие самым высоким стандартам, передадут детским спортивным школам области, уточняет департамент.

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