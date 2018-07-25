В Москве на набережных реки Яузы приведут в порядок пять километров перил

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пять километров перил приведут в порядок на набережных реки Яузы в Москве, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в среду.

"На набережных реки Яузы 26 июля специалисты ГБУ "Гормост" покажут, как проводятся пескоструйные работы по очистке перильных ограждений с последующим нанесением грунтовки", — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что пескоструйная очистка производится с помощью специального аппарата, который создает поток сжатого воздуха вместе с песком, удаляя при этом под большим давлением загрязнения. Во время очистки удалят старую краску, грязь, налет, пыль и подготовят поверхности ограждения к дальнейшему грунтованию. После этого на набережных приведут в порядок штукатурку на бетонных стенах.

Проводить очистку будут пять бригад.