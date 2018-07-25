Оздоровительная кампания охватит летом 420 тысяч кубанских школьников

КРАСНОДАР, 25 июл — РИА Новости. Оздоровительная кампания текущим летом охватит около 420 тысяч кубанских школьников, в июне в турпоходах, лагерях и санаториях уже побывали более 132 тысяч детей, сообщает министерство труда и социального развития Краснодарского края.

"В июне более 40 тысяч кубанских школьников побывали в турпоходах, еще 92 тысячи – в лагерях и санаториях. В общей сложности летом всеми формами отдыха, оздоровления и детско-юношеского туризма планируется охватить 420 тысяч ребят", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, на организацию и проведение мероприятий детской оздоровительной кампании власти направили 584 миллиона рублей, в том числе 413 миллионов рублей из краевого бюджета и 171 миллион рублей муниципальных средств. Кроме того, органы местного самоуправления привлекли внебюджетные средства в размере 198 миллионов рублей.

"За первый месяц лета мероприятиями оздоровительной кампании было охвачено 132,5 тысячи кубанских школьников", – добавили в министерстве, отметив, что текущим летом в детских оздоровительных лагерях на Азово-Черноморском побережье отдохнут около 16 тысяч несовершеннолетних, нуждающихся в особой заботе государства. Этим детям в приоритетном порядке предоставляют услуги по санаторно-курортному и амбулаторному лечению.

Кроме того, с начала года более 1,5 тысячи родителей для 1,7 тысячи детей за счет краевого бюджета была частично компенсирована стоимость самостоятельно приобретенных путевок.

Детей в Краснодарском крае текущим летом принимают 152 стационарных сезонных и круглогодичных лагерей и санаториев, 1 тысяча пришкольных лагерей с дневным пребыванием, 335 лагерей труда и отдыха, а также 250 стационарных и передвижных палаточных лагерей.

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