Реконструкция коллектора "Зюзино" позволит эксплуатировать его еще 50 лет

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Современные металлоконструкции, использованные при реконструкции коллектора "Зюзино" на юго-западе Москвы, позволят коллектору прослужить в течение 50 лет, сообщили в среду в пресс-службе ГУП "Москоллектор".

Ранее сообщалось, что коллектор "Зюзино" в ходе реконструкции привели к современным стандартам, для ГУП "Москоллектор" это был первый опыт масштабной реконструкции. В ходе работ было произведено инъектирование швов днища, тампонаж, все кабельные и технологические конструкции были заменены на современные. Общегородской коллектор "Зюзино" совмещен с тремя действующими коллекторами предприятия: "Академическим", "Профсоюзным" и "Обручевским".

"Современные металлоконструкции, выполненные с использованием термодиффузионного цинкования, не ржавеют на протяжении 50 лет, а значит, их не придется ремонтировать, окрашивать или менять на новые. Налицо экономия как денежных средств, так и трудозатрат. Такие типы конструкций были установлены в коллекторе "Зюзино" в ходе комплексной реконструкции", — говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, коллектор "Зюзино" был введен в эксплуатацию в 1961 году. В нем проложены трубопроводы теплосети, водопровод, 50 силовых кабелей и 63 кабеля связи, коллектор загружен коммуникациями почти на 90%.

"Благодаря коммуникационному коллектору "Зюзино", энергоресурсами снабжаются Московский завод по обработке специальных сплавов, Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный Центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина", Институт космических исследований РАН, Главархив на Профсоюзной, перспективные потребители – станция Котловка третьего пересадочного контура, а также поселок Коммунарка в Новой Москве", — добавили в ведомстве.