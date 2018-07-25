Строительство железнодорожной части Крымского моста вышло на пик

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Строительство железнодорожной части моста через Керченский пролив вошло на пик, готовность основных конструкций оценивается более чем в 80%, сообщает пресс-служба министерства транспорта России.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих во вторник в рамках рабочей поездки посетил Крым и Тамань, где ознакомился с реализацией ключевых инфраструктурных проектов, обеспечивающих транспортную связь двух регионов. Министр провел совещание, посвященное строительству железнодорожной части Крымского моста и подходов к нему, эксплуатации автодорожной части Крымского моста и планам по развитию автомобильных дорог Крыма.

"Стройка железнодорожной части моста сейчас находится на пике. Готовность основных конструктивов этой части моста оценивается более чем в 80%. Готовы 293 железнодорожные опоры из 307 проектных, собрано 105 тысяч тонн из 160 тысяч тонн металлических пролетов. Предполагается, что мостовая часть будет полностью выполнена до конца следующей весны, верхнее строение пути – к концу лета 2019 года, после чего начнется обустройство железной дороги и подготовка к началу движения поездов в декабре 2019 года", — говорится в сообщении.

При этом, по словам Дитриха, строительство железнодорожной инфраструктуры, связывающей Крымский и Таманский полуострова, идет по графику.

"Рассчитываем, что осенью следующего года строительная готовность объектов будет близка к 100-процентной, что позволит "Крымской железной дороге" вплотную заняться подготовкой к запуску движения поездов, как и запланировано графиками, в декабре 2019 года", — приводит слова Дитриха пресс-служба Минтранса.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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