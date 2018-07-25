Прощание с советником президента Яковлевым пройдет 27 июля в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Прощание с советником президента РФ Вениамином Яковлевым, ушедшим из жизни во вторник, состоится 27 июля в драматическом театре Екатеринбурга, после чего крупного правоведа похоронят на Широкореченском кладбище, сообщили в среду в аппарате полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

Первый председатель высшего арбитражного суда РФ, доктор юридических наук, профессор, советник президента РФ Вениамин Яковлев скончался во вторник в возрасте 86 лет. Яковлев родился в Курганской области. Окончил Свердловский юридический институт (ныне Уральский государственный юридический университет) в 1953 году. В 1960–1987 годах был на научной и руководящей работе в этом вузе, где занимал должности старшего преподавателя, доцента, декана факультета, заведующего кафедрой, проректора по учебной работе.

"Начало траурной церемонии 27 июля в 12.00 (10.00 мск) в Свердловском государственном академическом театре драмы. Похороны состоятся в 14.00 (12.00 мск) на Широкореченском кладбище", – сообщили в полпредстве.

Ранее Владимир Бублик, и.о. ректора Уральского государственного юридического университета, где правовед проработал почти 30 лет, сообщил РИА Новости, что представители вуза будут присутствовать на похоронах и возложат венок на могилу своего учителя. В сентябре, по словам Бублика, лекционную аудиторию в УрГЮУ, где Яковлев преподавал гражданское право, назовут в его честь.