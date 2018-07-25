Скворцова назвала число больничных мест для пациентов с онкологией в России

БАЛАШИХА, 25 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что в России всего насчитывается 37 тысяч больничных мест для пациентов с онкологией, это количество вполне соответствует международным стандартам.
По словам министра, таким образом, система здравоохранения готова оперативно назначать лечение пациентам, которым диагностировали онкологическое заболевание. Ранняя диагностика, напомнила Скворцова, один из важнейших факторов успеха в борьбе с раком.
Министр также отметила, что имеющиеся региональные онкологические центры и онкологические отделения многопрофильных больниц предлагается модернизировать и оснастить современным оборудованием по перечню, предложенному федеральным центром.
"Мы предложили всем регионам 146 позиций оборудования, включая все тяжелое необходимое оборудование, включая радиологическое, и по этому перечню будет проходить переоснащение", — сказала Скворцова.