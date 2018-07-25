Скворцова назвала число больничных мест для пациентов с онкологией в России

БАЛАШИХА, 25 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что в России всего насчитывается 37 тысяч больничных мест для пациентов с онкологией, это количество вполне соответствует международным стандартам.

"На сегодняшний день, а в стране 96 онкологических диспансеров, общее количество коек превышает 37 тысяч, это лучше рекомендуемых международных показателей", — сказала Скворцова в среду на совещании у премьера Дмитрия Медведева о развитии онкологической помощи.

По словам министра, таким образом, система здравоохранения готова оперативно назначать лечение пациентам, которым диагностировали онкологическое заболевание. Ранняя диагностика, напомнила Скворцова, один из важнейших факторов успеха в борьбе с раком.

Министр также отметила, что имеющиеся региональные онкологические центры и онкологические отделения многопрофильных больниц предлагается модернизировать и оснастить современным оборудованием по перечню, предложенному федеральным центром.

"Мы предложили всем регионам 146 позиций оборудования, включая все тяжелое необходимое оборудование, включая радиологическое, и по этому перечню будет проходить переоснащение", — сказала Скворцова.