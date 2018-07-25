ОНФ предлагает включить борьбу с алкоголизмом в нацпроекты

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил правительству предложения по включению в национальные проекты мер, направленных на снижение потребления алкоголя и табака, сообщила пресс-служба движения.

"Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направили предложения в национальные проекты, которые разрабатывает правительство РФ по новому майскому указу президента Владимира Путина. В частности, они касаются демографического развития и здравоохранения и направлены на снижение потребления алкогольной и табачной продукции", — говорится в сообщении.

По словам модератора тематической площадки ОНФ "Здравоохранение", депутата Госдумы Николая Говорина, главное место среди предложенных ОНФ мер по борьбе с пьянством занимает создание у молодежи мотивации для трезвого и здорового образа жизни, отказа от табака и его суррогатов.

"В этом направлении важно, в том числе через социальную рекламу и СМИ, создавать отрицательный имидж людей, которые следуют вредным привычкам, а также давать объективную информацию о том, что систематическое потребление алкоголя в молодом возрасте неминуемо закончится трагическим исходом — развитием алкогольной зависимости с последующей деградацией", — пояснил Говорин.

Для снижения доступности алкоголя предложено уменьшить плотность точек продаж, добиваться продажи спиртных напитков в специализированных магазинах и ужесточить ограничения, касающиеся времени продажи алкоголя, отмечает пресс-служба ОНФ. К сдерживающим факторам эксперты также относят цену алкоголя.

Специалисты также отмечают необходимость эффективного контроля за оборотом алкогольной продукции, ее качеством и безопасностью.

"Алкогольная угроза для государства сегодня – это не только смертность мужчин и женщин в трудоспособном возрасте, но и деградация вследствие пьянства, утрата духовности значительных слоев населения, колоссальные экономические потери государства, ухудшение здоровья населения и генофонда, и, по большому счету, реальная угроза нашей национальной безопасности", — добавил Говорин.