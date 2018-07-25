ДВОРИКИ (Владимирская область), 25 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что поставит перед министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым вопрос проведения в России "паспортной амнистии".

"Да, к министру внутренних дел, который в первую очередь должен познакомить меня с реестром. Надеюсь, такой реестр людей, не имеющих на сегодняшний день паспортов, завершен, такая работа ведется подразделениями Федеральной миграционной службы (ФМС), после чего нужно обговорить и выработать модель проведения восстановления этих прав на паспорта в упрощенном порядке", — сказала Москалькова журналистам.

Она пояснила, что упрощенный порядок подразумевает отказ от многолетних процедур для получения гражданства РФ, предусмотренных законом. Омбудсмен также уточнила, что под амнистию должны попасть те, кто в 1990-е годы получили паспорт незаконно ввиду отсутствия части необходимых документов или из-за несоблюдения ряда правил.