Москалькова выступила за улучшение жилищных условий заключенных-инвалидов

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступает за совершенствование жилищно-бытовых условий заключенных-инвалидов в рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года, говорится в докладе, подготовленном для отчета о выполнении Россией обязательств по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

"Инициатива уполномоченного по уточнению Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года в части создания улучшенных условий для содержания инвалидов и лиц, не способных или ограниченно способных обслуживать себя самостоятельно, была поддержана со стороны государства. Вместе с тем, практическая реализация Концепции требует дальнейшей работы. Необходимо совершенствовать жилищно-бытовые условия, улучшать и создавать дополнительные условия этапирования данного круга лиц", — отмечается в документе, опубликованном на сайте омбудсмена.

Кроме того, отдельного подхода, по мнению омбудсмена, требует содержание психически больных лиц в стационарных условиях, в том числе в психиатрических больницах специализированного типа с интенсивным наблюдением органов здравоохранения.

В документе говорится, что, несмотря на отсутствие жалоб пациентов, омбудсмен проводит регулярные проверки таких учреждений, в том числе с участием представителей своего рабочего аппарата.

"В их ходе выявлен ряд проблем, в частности, не существует единых правил внутреннего распорядка, отсутствует государственная служба защиты прав пациентов, находящихся в психиатрических стационарах, создание которой предусмотрено законом "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", — говорится в докладе.