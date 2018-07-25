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Общество

Минздрав Чувашии: необходимо развивать добровольческое движение

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Чебоксары. Архивное фотоЧебоксары. Архивное фото

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июл — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве с региональным отделением Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" подписало министерство здравоохранения Чувашии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Министерства.

"Волонтерское движение в медицине — это особая миссия. Далеко не каждый человек может разделить чужую боль, не каждый обладает даром сопереживания. И мне особенно приятно видеть среди волонтеров своих будущих коллег. Нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо наращивать потенциал добровольческого движения, расширять спектр их деятельности, активнее привлекать молодёжь", — сказал глава республиканского Минздрава Владимир Викторов, комментируя подписанный документ.

В рамках соглашения министерство планирует реализовывать на территории республики проекты, направленные на профилактику заболеваний и популяризацию здорового образа жизни среди детей и подростков.

На добровольных началах

Чувашское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" создано в апреле 2016 года. Волонтеры движения — это студенты медицинского факультета Чувашского государственного университета им И.Н. Ульянова и учащиеся Чебоксарского медицинского колледжа. На сегодняшний день Чувашское региональное отделение насчитывает более трехсот волонтеров.

Медицинская лаборатория. Архивное фото
© Fotolia / romaset
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"Волонтеры-медики" работают по шести направлениям: помогают медицинскому персоналу в лечебно-профилактических учреждениях, занимаются профориентацией школьников, рассказывают о здоровом образе жизни, занимаются профилактикой социально-значимых заболеваний, оказывают медицинское сопровождение спортивных и массовых мероприятий, популяризируют кадровое донорство", — уточнили в пресс-службе Минздрава Чувашии.

Волонтеры принимают активное участие в федеральной программе "Дети на защите взрослых" и в акции "Стоп ИНСУЛЬТ", направленной на обучение школьников определению признаков инсульта и его профилактике. Кроме того, молодые специалисты участвуют в программе по профилактике и повышению информированности населения о ВИЧ-инфекции и СПИД, принимают участие в ежегодном месячнике "Белая ромашка", направленном на информирование населения о профилактике туберкулеза. Волонтеры также участвуют в ежегодной всероссийской акции "Освободим Россию от табачного дыма", которая проводится в конце мая совместно с Республиканским центром медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины.

Свыше 50 студентов закончили школу волонтера-медика в Чувашии
© РИА Новости / Владимир Песня
Свыше 50 студентов закончили школу волонтера-медика в Чувашии
Ежегодно совместно с Объединением библиотек города Чебоксары волонтеры-медики проводят Фестиваль здоровья "Береги здоровье смолоду!", цель которого — пропаганда здорового образа жизни среди чебоксарских дошкольников и школьников. Волонтеры-медики участвуют в акции "Дыши легко", приуроченной к Всемирному дню борьбы с хроническими обструктивными болезнями легких, и во Всероссийской акции "Будь здоров!".

Как отметили в пресс-службе, участники движения "Волонтеры-медики" помогают младшему и среднему медперсоналу в больницах для детей и взрослых. С апреля 2016 года в медицинских организациях республики трудились 59 волонтеров.

И волонтером, и врачом

Волонтеры Анастасия Глазкова и Елена Панферова считают, что быть волонтером-медиком — очень ответственное и полезное увлечение, которое позволяет в реальных условиях оценить особенности и трудности профессии врача.

Анастасии Глазковой 17 лет, она студентка второго курса медицинского факультета Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова по специальности "Педиатрия". В волонтерских программах участвует с 13 лет.

"Волонтерской деятельностью я начала заниматься спонтанно — еще в школе. Мне очень понравилось, и я стала сама искать интересные мероприятия и принимать в них участие. С 2014 года я стараюсь участвовать во всех волонтерских программах нашей республики", — говорит она.

По словам Анастасии, в 2016 году она узнала про набор волонтеров для участия в акции "День отказа от курения", который отмечается 31 мая в рамках Всемирного дня без табака, и познакомилась с командой волонтеров-медиков.

Медсестра в отделении реанимации. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
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"Я стала частью их команды, а через год поступила на медицинский факультет. Я участвовала в таких проектах, как "Стоп ВИЧ/СПИД", "Стоп Инсульт", "Береги здоровье смолоду!", "Дети на защите взрослых", "Дыши легко". Сейчас планирую организовать свой проект, который будет наиболее значимым для нашего общества, и реализовать его. Возможно, удастся выиграть грант Федерального агентства по делам молодежи", — добавляет она.

После окончания вуза Анастасия планирует работать по профессии и продолжать развиваться в волонтерстве — помогать начинающим волонтерам, обучать их.

Елене Панферовой 19 лет, она студентка второго курса медицинского факультета Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова по специальности "Педиатрия". По словам Елены, о волонтерстве ей рассказали друзья.

Скорая помощь. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Всего в волонтерстве я уже три года, волонтером-медиком являюсь уже почти год. Я принимала участие в таких проектах как "Помощь медицинскому персоналу", "Стоп ВИЧ/СПИД", "Стоп Инсульт", "Береги здоровье смолоду!", "Дети на защите взрослых", в акции против курения "Дыши легко", — говорит Елена.

По её словам, после окончания ВУЗа Елена планирует развивать свой проект по помощи тем, кто готовится стать молодыми родителями, поступить в ординатуру и в дальнейшем работать по специальности неонатолог.

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