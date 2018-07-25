Тюменский благотворительный проект спас более 900 тяжелобольных детей

ТЮМЕНЬ, 25 июл — РИА Новости. Более 930 детей Тюменской области, нуждающихся в лечении и реабилитации, получили помощь в рамках проекта социального партнерства "Ключ к жизни" за семь лет его реализации, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Проект стартовал в 2011 году по инициативе бывшего губернатора Тюменской области Владимира Якушева, он предусматривает софинансирование — 50% средств на лечение поступают от благотворителей, остальные 50% выделяются из областного бюджета. Ребятам проводят сложнейшие операции как в тюменских больницах, так и, при необходимости, в ведущих центрах России и других стран", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что проект "Ключ к жизни" поддержал семь ребят из Тюменской области, которые в августе примут участие в IX Всемирных играх победителей для детей, перенесших онкологическое заболевание.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора, создавать необходимые условия для развития детей, в том числе развивать здравоохранение, — это общая задача государства и общества.

"Правительство Тюменской области продолжит работу по укреплению и обновлению материально-технической базы медицинских учреждений региона, созданию условий для активного внедрения новых технологий в сфере здравоохранения", — процитировала пресс-служба главу региона.

Другие новости региона читайте здесь >>