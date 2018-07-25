МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Государственная дума РФ на дополнительном пленарном заседании отклонила проект постановления, подготовленный депутатами от ЛДПР, об объявлении амнистии тем, кто был лишен водительских прав за управление машиной в состоянии опьянения, при условии содержания алкоголя в крови до 0,2 промилле.

Проектом постановления предлагалось прекратить исполнение постановлений о назначении административных наказаний за управление транспортным средством в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в концентрации 0,2 и менее грамма на один литр крови или 0,1 и менее миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха.

Проект постановления также предлагал отменить срок, в течение которого лицо, совершившее такое правонарушение, считается подвергнутым административному наказанию.