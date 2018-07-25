В России необходимо принять закон о волонтерстве, считает Москалькова

ДВОРИКИ (Владимирская область), 25 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым принять в России закон о волонтерстве и прописать в нем положения о несовершеннолетних добровольцах и руководителях детских групп, об этом омбудсмен заявила на форуме "Территория смыслов" в среду.

"Такого документа нет, но его нужно разработать. Вообще, наверное, нужен закон о волонтерстве", — сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, есть ли в России закон, регулирующий деятельность несовершеннолетних волонтеров и руководителей таких групп.

Ранее на форуме начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что число волонтеров в России увеличивается, к июню нынешнего года каждый десятый россиянин называет себя волонтером, а каждый пятый заявляет об участии в добровольческой деятельности.