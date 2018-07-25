В ЛДПР предложили усилить контроль за сотрудниками тюрем

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил усилить надзор за сотрудниками тюрем, чтобы исключить пытки.

"Хорошо бы еще расширить полномочия по надзору за теми, кто следит за заключенными, чтобы их не пытали и не убивали", — сказал Жириновский журналистам в среду.

Политик пояснил, что, по его мнению, сейчас существует также "проблема плохих кадров, которые назначены управлять системой ФСИН".

Видео с избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них задержаны. Во вторник расследование пыток в ярославской колонии передано в центральный аппарат СК РФ.