Жители Подмосковья стали реже жаловаться на мусор

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Количество жалоб от жителей Подмосковья на свалки мусора в муниципалитетах региона сократилось на 25% за последнюю неделю, менее 80 обращений поступило в Госадмтехнадзор по этому вопросу, сообщила пресс-служба ведомства.

"За минувшую неделю снижение количества обращений по вопросу свалок и навалов мусора составило 25%. Если за минувшую неделю поступило 79 обращений жителей по данному вопросу, то неделей ранее количество жалоб составило 105 единиц", — сказала руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева, слова которой приводятся в сообщении.

За неделю также произошло снижение обращений по вопросам уборки территории на 25%. Аналогичная картина наблюдается на портале "Добродел", где количество жалоб упало на 89 единиц: с 327 до 238 обращений, что составляет 27%, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Московской области создан штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Работу штаба возглавила главный государственный административно-технический инспектор области Татьяна Витушева.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.