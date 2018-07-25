В Североуральске разрешили использовать воду из-под крана после аварии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Пробы водопроводной воды в Североуральске Свердловской области, где из-за обвала русла реки было нарушено водоснабжение, показали ее соответствие нормативам, разрешено использование воды в питьевых целях, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным регионального главка МЧС, 16 июля в Североуральске произошел провал в канале реки Калья. В результате речная вода попала в водозабор, качество питьевой воды ухудшилось. По данному факту региональная прокуратура и СУСК начали проверку. В городе были организованы пункты выдачи питьевой воды.

"Учитывая результаты лабораторных исследований питьевой воды, в адрес администрации Североуральского городского округа направлено предложение о возможности использования населением питьевой воды из централизованной системы питьевого водоснабжения, при условии сохранения режима гиперхлорирования в течении одной недели, проведения ежедневного лабораторного контроля по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, информирования населения о необходимости предварительного отстаивания и кипячения воды перед ее употреблением в пищу", – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что к вечеру 24 июля показатель цветности воды составляет 16,4 при норме 20, мутность воды – 1,9 при норме 1,5. Не зарегистрировано случаев массовых инфекционных заболеваний и отравлений, связанных с неудовлетворительным качеством питьевой воды, добавили в ведомстве. Профилактическая вакцинация населения против гепатита А и ротавирусной инфекции продолжается.