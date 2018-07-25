Глава МЧС оценил действия спасателей в Забайкалье во время паводка

ЧИТА, 25 июл — РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал действия спасателей грамотными в Забайкальском крае, пострадавшем от паводка.

Зиничев вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и губернатором региона Натальей Ждановой осмотрел с вертолета пострадавшие от паводка территорий и встретился с жителями Ингадинского района Читы.

"Здесь все было отработано вполне грамотно. И оповещение было на должном уровне, хотя, я знаю, были замечания. Но граждане выезжали, их вывозили в том числе и силами МЧС. Пока чрезвычайная ситуация не завершилась, выводы делать рано. Но по тому, что я вижу, что мне докладывают, в целом МЧС отработало нормально", — сказал журналистам Зиничев.

По словам главы МЧС, будут приниматься дополнительные меры.

"Двадцать семь лет такого события не было. Там, где есть возможность, надо делать стационарные дамбы", — сказал Зиничев.

В пострадавшем районе работают комиссии по оценке ущерба, восстановительные бригады расчищают территорий.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС.