Россия завершает формирование конвоя с гуманитарной помощью в Донбасс

Автомобиль конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Архивное фото

Автомобиль конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Архивное фото

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. МЧС России завершает формирование 79-й автоколонны с гуманитарным грузом для жителей Донецкой и Луганской областей, отправка конвоя планируется в четверг, 26 июля, сообщает министерство.

"В населенном пункте Ковалевка Ростовской области продолжается работа по формированию 79-й колонны гуманитарной помощи с детскими продуктовыми наборами, медицинским имуществом и медикаментами, доставка запланирована на 26 июля", — говорится в сообщении.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 28 июня. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в августе 2018 года.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 78 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 76 тысяч тонн гуманитарных грузов.