Москалькова поддержала законопроект о смягчении наказания за репосты

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что смягчение статьи 282 УК РФ об ответственности за возбуждение ненависти и вражды, в том числе путем репостов в социальных сетях, заслуживает поддержки.

"Такая инициатива заслуживает поддержки. Переслав информацию, человек нередко не может до конца оценить, в чем ее общественная опасность, повлечет ли она отрицательные последствия", — заявила омбудсмен в интервью газете " РБК ", отвечая на вопрос о том, поддерживает ли она возможное смягчение статьи.

Ранее в июле суд в Тульской области арестовал мужчину и женщину, обвиняемых по части 1 статьи 282 за возбуждение ненависти и вражды, в том числе с использованием информационно-коммуникационных сетей. По этой же статье ранее был осужден инженер из Твери Андрей Бубеев, сделавший репосты картинок и материалов, разжигающих вражду.

В конце июня депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов внесли в Госдуму пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете. Целью законопроекта является "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах" интернета, отмечают авторы инициативы.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что комитет не поддержит существующую редакцию проекта об исключении уголовной ответственности за репосты в интернете.