Вода, квас и что послаще: как выбрать напитки в жару

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Эксперты Роскачества выяснили, какой напиток эффективно и с пользой поможет справиться с жаждой, а также назвали самые популярные уловки маркетологов, привлекающие внимание к товару, говорится в сообщении организации.
Однако, добавляет Роскачество, от любимого напитка можно не отказываться полностью: главное – знать меру и выбирать качественный продукт без снижающих себестоимость ингредиентов.
Качество воды
При выборе воды следует обратить внимание на её тип: минеральная, питьевая или лечебно-столовая. "Последнюю употребляют в строго дозированных объемах несколько раз в день за полчаса до еды, часто теплой или горячей — воду такого типа не рекомендуется употреблять для утоления жажды, а скорее в лечебных целях", — отмечают эксперты.
Этикетка должна содержать информацию о категории воды – первая или высшая. "Вода высшей категории обладает повышенными характеристиками с точки зрения минерализации. Однако исследования Роскачества показали, что качество и "полезность" воды зависит не столько от места происхождения и вида, который заявлен на этикетке, сколько от производителей", — приводятся в сообщении слова замруководителя Роскачества Елены Саратцевой.
Исследование также показало, что вода, в которую оптимальное количество полезных веществ было внесено производителем искусственно, может конкурировать по качеству с питьевой водой из природных источников.
Состав и норма потребления
По словам специалистов, "общая минерализация" — одно из важнейших свойств питьевой воды. "Вода высокого качества будет иметь в составе не менее 200-300 миллиграммов на литр минеральных веществ", — отмечают эксперты. Кроме того, специалисты отметили, что на качество воды в целом не влияет ни ее зарубежное происхождение, ни цена.
"Отечественная вода ничем не уступает по своему составу зарубежным образцам, а зачастую превосходит их в качестве. При сравнении воды одной и той же торговой марки, произведенной в разных регионах и разного объема, эксперты также не увидели разницы в качественных характеристиках", — говорится в сообщении.
По данным экспертов, в стеклянных бутылках вода сохраняет свои полезные свойства дольше даже при несоблюдении условий хранения и перевозки. При выборе воды можно обратить внимание на донышко — в воде не должно быть осадка.
Так, чем глубже скважина, из которой была добыта та или иная вода, тем чище и прозрачнее она будет. Что касается нормы, эксперты рекомендуют выпивать в сутки около двух литров чистой питьевой воды.
Правильный квас
"При выборе кваса всегда важно не перепутать продукт брожения квасного сусла и газированный напиток со вкусом кваса. Чтобы такого не случилось, следует отдавать предпочтения напиткам, сделанным по ГОСТу", — отмечается в исследовании. Разобраться в том, действительно ли это квас, поможет процент спирта, указанный на этикетке напитка: допустимая норма — не более 1,2 градуса.
Роскачество добавляет, что при производстве классического кваса не должны применяться искусственные добавки-красители, подсластители и усилители вкуса. О присутствии сахарозаменителей в квасе объявляет состав этих продуктов: в него входит пищевая сладкая смесь "Мармикс 25" или отдельные добавки Е950, Е952 и Е954.
"Зачастую в названии кваса можно встретить термин "живой" — он не закреплён в нормативных документах для пищевой продукции, действующих в России, поэтому его использование не запрещается. Такая надпись не означает наличия каких-либо особенных свойств у продукта. Это маркетинговая уловка, которая склоняет к покупке именно этого товара", — заключают специалисты.
Вкусная "газировка"
По словам экспертов, массовое производство газированных напитков предполагает или использование консервантов – бензойной и сорбиновой кислот, — или пастеризацию, что позволяет сохранить напиток в течение всего срока годности – не менее шести месяцев.
Как отмечают эксперты, содержание всех этих добавок сегодня нормируется действующим техническим регламентом по безопасности пищевых добавок, и согласно исследованию Роскачества, превышений обязательных требований нет. Тем не менее, не рекомендуется употребление лимонадов в большом количестве — по данным экспертов, в одном литре "газировки" содержится около 80-100 граммов сахара.
Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".