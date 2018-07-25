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Общество

Вода, квас и что послаще: как выбрать напитки в жару

(обновлено: 08:25 25.07.2018)
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© Fotolia / Kurgu128Водитель открывает бутылку воды за рулем. Архивное фотоВодитель открывает бутылку воды за рулем. Архивное фото
© Fotolia / Kurgu128

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Эксперты Роскачества выяснили, какой напиток эффективно и с пользой поможет справиться с жаждой, а также назвали самые популярные уловки маркетологов, привлекающие внимание к товару, говорится в сообщении организации.

Производство кваса. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Треть кваса на российских прилавках оказалась газировкой
Как отмечают специалисты, в жару не рекомендуется утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара. Лучше употреблять больше чая и питьевой воды.

Однако, добавляет Роскачество, от любимого напитка можно не отказываться полностью: главное – знать меру и выбирать качественный продукт без снижающих себестоимость ингредиентов.

Качество воды

При выборе воды следует обратить внимание на её тип: минеральная, питьевая или лечебно-столовая. "Последнюю употребляют в строго дозированных объемах несколько раз в день за полчаса до еды, часто теплой или горячей — воду такого типа не рекомендуется употреблять для утоления жажды, а скорее в лечебных целях", — отмечают эксперты.

Этикетка должна содержать информацию о категории воды – первая или высшая. "Вода высшей категории обладает повышенными характеристиками с точки зрения минерализации. Однако исследования Роскачества показали, что качество и "полезность" воды зависит не столько от места происхождения и вида, который заявлен на этикетке, сколько от производителей", — приводятся в сообщении слова замруководителя Роскачества Елены Саратцевой.

Пиво. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Rob Nguyen / Bier International
Роскачество сравнило российское и чешское пиво
Как продемонстрировали результаты лабораторных испытаний, качество воды зависит от производственных мощностей производителя в части очистки и минерализации бутилированной питьевой воды.

Исследование также показало, что вода, в которую оптимальное количество полезных веществ было внесено производителем искусственно, может конкурировать по качеству с питьевой водой из природных источников.

Состав и норма потребления

По словам специалистов, "общая минерализация" — одно из важнейших свойств питьевой воды. "Вода высокого качества будет иметь в составе не менее 200-300 миллиграммов на литр минеральных веществ", — отмечают эксперты. Кроме того, специалисты отметили, что на качество воды в целом не влияет ни ее зарубежное происхождение, ни цена.

"Отечественная вода ничем не уступает по своему составу зарубежным образцам, а зачастую превосходит их в качестве. При сравнении воды одной и той же торговой марки, произведенной в разных регионах и разного объема, эксперты также не увидели разницы в качественных характеристиках", — говорится в сообщении.

Лето в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Выбирая воду, эксперты рекомендуют ознакомиться с составом воды на этикетке: для утоления жажды важно, чтобы в нее не были добавлены подсластители и ароматизаторы. Натуральными добавками в воде могут выступать серебро и йод.

По данным экспертов, в стеклянных бутылках вода сохраняет свои полезные свойства дольше даже при несоблюдении условий хранения и перевозки. При выборе воды можно обратить внимание на донышко — в воде не должно быть осадка.

Так, чем глубже скважина, из которой была добыта та или иная вода, тем чище и прозрачнее она будет. Что касается нормы, эксперты рекомендуют выпивать в сутки около двух литров чистой питьевой воды.

Правильный квас

"При выборе кваса всегда важно не перепутать продукт брожения квасного сусла и газированный напиток со вкусом кваса. Чтобы такого не случилось, следует отдавать предпочтения напиткам, сделанным по ГОСТу", — отмечается в исследовании. Разобраться в том, действительно ли это квас, поможет процент спирта, указанный на этикетке напитка: допустимая норма — не более 1,2 градуса.

Продажа арбузов. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Роскачество рассказало, как выбрать вкусный арбуз
Превышение показателя по спирту может свидетельствовать о нарушении технологического процесса. Если спирта очень мало или совсем нет, то данный продукт создан методом купажирования, который используют при приготовлении газированного напитка, отмечают эксперты.

Роскачество добавляет, что при производстве классического кваса не должны применяться искусственные добавки-красители, подсластители и усилители вкуса. О присутствии сахарозаменителей в квасе объявляет состав этих продуктов: в него входит пищевая сладкая смесь "Мармикс 25" или отдельные добавки Е950, Е952 и Е954.

"Зачастую в названии кваса можно встретить термин "живой" — он не закреплён в нормативных документах для пищевой продукции, действующих в России, поэтому его использование не запрещается. Такая надпись не означает наличия каких-либо особенных свойств у продукта. Это маркетинговая уловка, которая склоняет к покупке именно этого товара", — заключают специалисты.

Вкусная "газировка"

По словам экспертов, массовое производство газированных напитков предполагает или использование консервантов – бензойной и сорбиновой кислот, — или пастеризацию, что позволяет сохранить напиток в течение всего срока годности – не менее шести месяцев.

Тигровые креветки на гриле. Архивное фото
© Fotolia / Maksim Kostenko
Роскачество рассказало, как правильно выбирать креветки
"Иногда производители в целях экономии заменяют натуральный сахар более дешевыми аналогами – сахаринами. Привычные яркие цвета достигаются за счет красителей – они имеют международные названия E102 (ярко-желтый), E110 (желтый с оттенком "солнечный закат"), E131 (синий). Еще они обозначаются как тартразин, "синий патентованный" или "желтый закат", — говорится в исследовании.

Как отмечают эксперты, содержание всех этих добавок сегодня нормируется действующим техническим регламентом по безопасности пищевых добавок, и согласно исследованию Роскачества, превышений обязательных требований нет. Тем не менее, не рекомендуется употребление лимонадов в большом количестве — по данным экспертов, в одном литре "газировки" содержится около 80-100 граммов сахара.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".

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