В Приморье приняли закон о выплатах на новое жилье потерявшим дом из-за ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли новый краевой закон о государственной выплате на новое жилье тем, кто потерял дом из-за стихийных бедствий в Приморье, сообщает региональный парламент.

"Право на получение государственной поддержки за счет средств краевого бюджета нанимателям или собственникам жилья, которое было признано непригодным для проживания в результате стихийного бедствия, прописано в новом краевом законе, принятом на июльском заседании Законодательного собрания", — говорится в сообщении.

Согласно документу, выплата будет выдаваться на покупку или строительство жилья в Приморье. При этом утраченное жилье должно быть единственным местом жительства пострадавшего на дату введения режима чрезвычайной ситуации, другого жилья в собственности быть не должно. За утраченное жилое помещение выплата предоставляется один раз.

"Размер выплаты будет рассчитываться исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади, которую установит своим подзаконным актом администрация края, и норматива общей площади с учетом членов семьи пострадавшего (но не более общей площади утраченного жилого помещения): 33 квадратных метра — на одиноко проживающих граждан; 42 квадратных метра — на семью из двух человек; 18 квадратных метров — на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек", — говорится в сообщении.

Как рассказал председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, принятые во втором чтении поправки предусматривают, что если граждане, потерявшие жилье, заранее застраховали его, то размер денежной выплаты будет рассчитываться без вычета сумм страховых выплат. "Это положение призвано мотивировать граждан страховать свое имущество, чтобы в случае его утраты получить не только страховку, но и помощь государства", — отметили в региональном парламенте.

Стихийные бедствия в Приморье в последнее время происходят каждый год. Так, в 2015 году тайфун "Гони" принес в районы края до двух месячных норм осадков. Из-за наводнения были подтоплены город Уссурийск и окрестные села. Пострадали почти 5 тысяч семей — около 11 тысяч человек. В 2016 году регион накрыл тайфун "Лайонрок", затем по краю в начале сентября ударил тайфун "Намтеун". Было подтоплено 170 населенных пунктов. Мощные ливни обрушились на Приморье в начале августа 2017 года, спровоцировав масштабный паводок. Несколько населенных пунктов были отрезаны от суши. По данным властей, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно.