Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от жары и перегрева

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России и дал рекомендации по профилактике перегрева, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отмечает, что в ряде регионов Российской Федерации установилась жаркая погода, при которой температура воздуха превышает средние многолетние значения для данного периода года", — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют ограничить пребывание на улице в период максимально высокой температуры воздуха, снизить физические нагрузки до минимума, потреблять менее калорийную пищу, включить в рацион больше фруктов и овощей, мясо заменить рыбой или морепродуктами, а также пить больше воды.

Кроме этого, Роспотребнадзор советует в жару надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, головные уборы и солнцезащитные очки.

Также специалисты ведомства рекомендуют ограничить поездки в транспорте или планировать их на то время, когда температура воздуха не превышает средние значения. Чтобы избежать перегрева, Роспотребнадзор также советует находиться в помещениях, оснащенных кондиционером.