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Общество

В Приморье депутаты просят власти выдать сиротам жилищные сертификаты

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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПриморье. Архивное фотоПриморье. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Приморья предлагают правительству РФ внести изменение в федеральное законодательство, которое позволит сиротам получать жилищные сертификаты вместо квартир, сообщает в среду региональный парламент.

Входная дверь квартиры в новостройке
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ранее врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил внести поправки в ФЗ, согласно которым дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут получать единовременную выплату для покупки жилья в собственность.

"На июльском заседании краевого парламента (в среду) депутаты приняли обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой инициировать изменения в федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" либо предоставить Приморскому краю в рамках пилотного проекта право обеспечивать детей-сирот жильем путем предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения жилого помещения в собственность ("сертификат")", — говорится в сообщении.

По данным региональных депутатов, в большинстве регионов РФ и в том числе Приморском крае фонды жилья, из которого сироты должны получать квартиры, не сформированы. Сегодня в крае 7040 сирот имеют право на получение жилья.

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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Отмечается, что 24 июля на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан краевые депутаты поддержали инициативу врио губернатора края о предоставлении сиротам, достигшим 23 лет, единовременной денежной выплаты на приобретение жилья в собственность за счет средств бюджета субъекта РФ. Законопроект направят в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ, а затем внесут в Государственную думу.

Шесть человек 13 июня начали голодовку на центральной площади Владивостока. Все они — сироты, стоящие на очереди на получение квартиры. В мае с ними встречался Тарасенко, он направил предложения в адрес Путина, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, а также министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о внесении изменений в правила регистрации граждан России. Поправки в закон позволят регистрировать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, там, где они находились до выпуска из детского дома, пока их не обеспечат жильем. На следующий день, 14 июня, сироты прекратили голодовку, согласившись заехать во временное жилье, предоставленное властями.

Позже власти края сообщали, что 50 миллионов рублей выделили на 2018 год из бюджета Приморья на частичную компенсацию найма квартир сиротам. Эта категория граждан сможет получать от 3 до 5 тысяч рублей ежемесячно.

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