Бастрыкин: сотрудники СК по-прежнему добросовестно выполняют свой долг

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, поздравляя коллег с профессиональным праздником, отметил, что следственные органы России прочно зарекомендовали себя как ведущее звено в правоохранительной системе государства и продолжают добросовестно выполнять свой долг, сообщило управление взаимодействия со СМИ СК РФ.

День сотрудника органов следствия отмечается в России 25 июля.

"С петровских времен следственные органы России прочно зарекомендовали себя как ведущее звено в правоохранительной системе государства и всегда находились на передовых рубежах в борьбе с преступностью. Сегодня, продолжая славные традиции старших поколений, сотрудники Следственного комитета по-прежнему добросовестно выполняют свой долг на службе закону и Отечеству, проявляя при этом отвагу, выдержку и высокую гражданскую ответственность", — приводятся в сообщении слова главы СК РФ.

Также он поблагодарил членов семей сотрудников за их терпение, заботу, любовь, понимание и поддержку, добавив, что каждый сотрудник Следственного комитета Российской Федерации будет и впредь отражением профессионализма, преданности долгу, чести и избранной специальности.