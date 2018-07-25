Бастрыкин высказался против передачи прокурорам прав на расследование дел

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин высказался против передачи сотрудникам прокуратуры права на расследования дел, поскольку это негативно отразится на объективности и беспристрастности прокурорского надзора.

Отвечая на вопрос о возможной реорганизации органов следствия, глава СК отметил, что считает существующую систему следствия эффективной и сбалансированной. По его мнению, разделение функции следствия и надзора способствует большей объективности работы сотрудников каждого ведомства.

"Реализация предложений о расширении полномочий прокурора за счет возможности возбуждать и расследовать уголовные дела создаст условия, при которых процессуальные действия будут производиться должностным лицом, одновременно обязанным надзирать за их законностью. Это негативно отразится на объективности и беспристрастности прокурорского надзора, так как при принятии какого-либо процессуального решения прокурор в дальнейшем будет связан своими убеждениями в его законности и обоснованности", — сказал Бастрыкин в интервью газете "Известия".