Результаты экспертизы опровергли версию об отравлении Александра III

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Результаты экспертиз, проведенных в рамках расследования гибели семьи последнего русского императора Николая II, полностью опровергли версию об отравлении императора Александра III, сообщил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

Бастрыкин напомнил, что ранее в обществе высказывалась версия о возможном отравлении императора Александра III. Следователи решили проверить этот довод, назначив в рамках уголовного дела о гибели семьи Романовых химическую экспертизу по нескольким волоскам отца последнего русского монарха, изъятым в ходе эксгумации.

"Современные технологии позволяют посмертно выявить по анализу волос наличие ядов или иных вредных веществ в организме человека даже спустя столетие. И результаты этой экспертизы полностью опровергли версию об отравлении императора", — сказал Бастрыкин в интервью газете "Известия" в канун Дня сотрудника органов следствия.