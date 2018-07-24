Члены СПЧ после форума "Территория смыслов" посетили Владимирский централ

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов и журналист Николай Сванидзе, возглавляющий в СПЧ комиссию по гражданским свободам и гражданской активности, после участия в форуме "Территория смыслов на Клязьме" проверили условия содержания в тюрьме Владимирский централ.

Во вторник Федотов и Сванидзе пообщались с участниками смены "Поколение доброй воли" молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме". Как сообщает сайт СПЧ, в этот же день правозащитники посетили Владимирский централ – одну из самых знаменитых российских тюрем с более чем двухсотлетней историей, которая сегодня остается местом заключения опасных преступников.

"Правозащитники пообщались с осужденными и сотрудниками учреждения, проверили, как работает система видеонаблюдения, осмотрели камеры, общие помещения и музей, отметили, что при тюрьме открыт первый в России "Центр правовой информации", — указано в сообщении на сайте.

Отмечено, что в проверке исправительного учреждения также приняли участие уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова, вице-губернатор региона Сергей Невзоров и начальник УФСИН России по Владимирской области Андрей Виноградов.

Сегодня Владимирский централ – одна из двух тюрем во Владимирской области, здесь содержатся особо опасные преступники и злостные нарушители режима в исправительных колониях, уточнили в СПЧ. Лимит наполнения тюрьмы составляет 1221 человек, указано в сообщении.