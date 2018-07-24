Шереметьево восстанавливает систему транспортировки трансферного багажа

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Московский аэропорт Шереметьево восстанавливает пропускную способность системы транспортировки трансферного багажа по тоннелю межтерминального перехода, сообщила воздушная гавань.
"В настоящий момент в багажном тоннеле межтерминального перехода смонтированы и функционируют на постоянной основе 20 осушительных установок. Уровень влажности в тоннеле приведен к нормативному уровню", — говорится в сообщении.
Система транспортировки трансферного багажа функционирует в тестовом режиме. В ближайшее время по результатам анализа тестовой эксплуатации ведущими проектными организациями и поставщиками оборудования будет проведена доработка системы воздухообмена в багажном тоннеле.