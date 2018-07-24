Шереметьево восстанавливает систему транспортировки трансферного багажа

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Московский аэропорт Шереметьево восстанавливает пропускную способность системы транспортировки трансферного багажа по тоннелю межтерминального перехода, сообщила воздушная гавань.

Ранее аэропорт заявил о перебоях в работе системы багажной транспортировки и о проблемах, связанных с отправкой багажа пассажиров. По сообщениям Шереметьево, из-за повышенной влажности воздуха в багажном тоннеле снизилась производительность системы транспортировки багажа, что привело к возникновению задержек при отправке багажа трансферных пассажиров. Трансферным пассажирам до конца июля придется самостоятельно получать и сдавать багаж на рейс.

"В настоящий момент в багажном тоннеле межтерминального перехода смонтированы и функционируют на постоянной основе 20 осушительных установок. Уровень влажности в тоннеле приведен к нормативному уровню", — говорится в сообщении.

Система транспортировки трансферного багажа функционирует в тестовом режиме. В ближайшее время по результатам анализа тестовой эксплуатации ведущими проектными организациями и поставщиками оборудования будет проведена доработка системы воздухообмена в багажном тоннеле.