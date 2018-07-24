Транспортная прокуратура проверяет Шереметьево из-за сбоя в доставке багажа

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров в международном аэропорту "Шереметьево" в Москве после ситуации с задержкой багажа, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее аэропорт на своем сайте сообщал о перебоях в работе системы багажной транспортировки и о проблемах, связанных с отправкой багажа пассажиров. Из-за повышенной влажности воздуха в багажном тоннеле снизилась производительность системы транспортировки, что привело к возникновению задержек при отправке части багажа трансферных пассажиров.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров со сбоями доставки багажа в международном аэропорту "Шереметьево", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Ранее стало известно, что управлением Госавианадзора по ЦФО был направлен запрос оператору аэропорта "Шереметьево" для получения объективной информации. В соответствии с порядком взаимодействия Ространснадзор проинформировал Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру о сложившейся ситуации и готов к проведению совместных проверочных мероприятий аэропорта "Шереметьево" на предмет соблюдения требований воздушного законодательства в части организации обслуживания пассажиров и багажа.