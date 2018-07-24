Ошибку в обозначении аллеи на Поклонной горе в Москве скоро исправят

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Неверное обозначение "Аллеи военных инженеров" на латинице в Парке Победы в Москве исправят в ближайшие две недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка во вторник.

На дорожном покрытии "Аллеи военных инженеров" белой краской нанесено название на кириллице, дополненное ошибочной транскрипцией на латинице "Voennykh zhurnalistov alley". Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, администрация парка Победы осведомлена об этой ошибке.

"По заверению подрядной организации, наносившей разметку, верное название на английском языке будет нанесено в течение двух недель, если позволят погодные условия", — сказали агентству в пресс-службе, уточнив, что для проведения работ требуется сухая, не дождливая погода.