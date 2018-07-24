В Москве обсудят способы борьбы с отрицанием Холокоста в соцсетях

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Эксперты из 20 стран в октябре примут участие во второй Московской конференции по противодействию расизму, ксенофобии и антисемитизму, где обсудят способы борьбы с отрицанием Холокоста в соцсетях, сообщили РИА Новости в Российском еврейском конгрессе (РЕК).

"Сама идея поиска способов противодействия отрицанию Холокоста в интернете очень актуальна. Одна из секций конференции будет касаться противодействию отрицания Холокоста, другая будет заниматься противодействию расизму, ксенофобии и антисемитизму в СМИ и интернете", — сказал агентству советник президента РЕК, сопредседатель центра "Холокост" Илья Альтман.

Он добавил, что вопросы о способах борьбы с антисемитизмом в сети "не имеют единого рецепта решения". Но они, отметил эксперт, являются назревшими.

В пресс-службе РЕК уточнили, что в конференции будут участвовать эксперты из практически 20 стран. В их числе президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер, специальный представитель ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом Эндрю Бейкер, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и другие.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть не будет удалять сообщения об отрицании Холокоста (что рассматривается в качестве одной из форм антисемитизма), хотя он лично считает отрицание этого оскорбительным. Его слова вызвали осуждение в еврейской общине. В частности, заявление миллиардера раскритиковали в Центре Симона Визенталя, который исследует историю Холокоста и борется с различными проявлениями антисемитизма.