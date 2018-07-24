Экстремальная гонка "На высоте" впервые пройдет в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Около полутора тысяч жителей Липецкой области примут участие в региональной экстремальной гонке "На высоте", которая впервые пройдёт в области 25 августа, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Гонка "На высоте" — это экстремальный забег с различными видами спортивных препятствий. Гонка организована в рамках регионального приоритетного проекта "Здоровый регион", который несколько лет назад инициировал глава области Олег Королёв.

"Стремление вести здоровый образ жизни необходимо развивать в каждом человеке. Считаю, что деятельность руководителей разного уровня — от сельского поселения до региона — нужно оценивать, в первую очередь, по таким показателям как создание условий для занятий физкультурой и спортом, развитие здравоохранения, формирование приверженности к здоровому образу жизни и, как результат, увеличение продолжительности жизни населения", — сказал РИА Новости Олег Королев.

Перед стартом гонки, до 25 августа, во всех районах области пройдут отборочные туры. Среди испытаний будут веревочный городок, скалодром, препятствия с вращающимися элементами, рвы с водой и другие спортивные препятствия.

Финальный этап гонки по итогам которого лучшие участники получат призовые сертификаты, состоится в оздоровительном центре Форест-парк.

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