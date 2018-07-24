Медведев отметил вклад Вениамина Яковлева в развитие правосудия в России

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что скончавшийся советник президента РФ Вениамин Яковлев многое сделал для становления и развития независимого правосудия в России.

Советник президента России Яковлев скончался во вторник на 87-м году жизни, об этом сообщили в Ассоциации юристов России.

"Он многое сделал для российской юриспруденции, совершенствования законодательства, формирования правового государства, становления и развития независимого правосудия в нашей стране. Он воспитал не одно поколение талантливых ученых и практикующих юристов", — написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".

С 1989 по 1991 год Яковлев занимал пост министра юстиции СССР, одновременно с 1990 по 1991 год был главным государственным арбитром СССР и председателем Высшего арбитражного суда СССР. В конце 1991 года он занял должность государственного советника по правовой политике при президенте СССР. В апреле 1992 года Яковлев возглавил Высший Арбитражный Суд РФ. С 31 января 2005 года до последних дней жизни он был советником президента России.