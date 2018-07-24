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Общество

СПЧ: врач должен нести ответственность за халатность, а не за ошибку

(обновлено: 17:54 24.07.2018)
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© Depositphotos / sudok1В больнице. Архивное фотоВ больнице. Архивное фото
© Depositphotos / sudok1

ДВОРИКИ (Владимирская область), 24 июл – РИА Новости. Медицинский работник должен нести ответственность за халатность, но не за врачебную ошибку, уголовное преследование в этом случае недопустимо, это сфера гражданской ответственности и, в частности, медицинского страхования, уверен глава совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

Сын Анастасии Егоровой в больничной палате
© Фото : из личного архива Анастасии Егоровой
"Сынок родился фиолетовый". Кто должен отвечать за врачебные ошибки
Во вторник в ходе форума "Территория смыслов на Клязьме", отвечая на вопрос одной из участниц о возможных механизмах защиты врачей, правозащитник упомянул о деле гематолога Елены Мисюриной, которая была осуждена на два года колонии за смерть пациента. Приговор тогда вызвал широкий резонанс, в частности, СПЧ выступил за его пересмотр в апелляционной инстанции. Мосгорсуд впоследствии отменил приговор, дело было возвращено в прокуратуру.

"Когда начались разговоры о том, что нужно наказывать медиков за врачебную ошибку, мы тут же сказали: минуточку, тогда давайте наказывать следователя за следственную ошибку, судью — за судебную ошибку, а у нас же все-таки нет такого в законодательстве", — отметил Федотов.

Глава СПЧ напомнил, что закон предусматривает наказания за заведомо незаконный арест, заведомо неправосудный приговор. "Да, за это надо наказывать. Когда судья знает, что человек невиновен, и, тем не менее, сажает его в тюрьму, — вот за это надо наказывать", — пояснил он.

Врач со шприцом. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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А вот за ошибку в данном случае отвечает государство, уточнил правозащитник, — "если человек был незаконно и необоснованно заключен под стражу, то государство устанавливает меры правовой защиты, чтобы такое решение было отменено, а человек получил компенсацию, в том числе морального вреда".

"Это установлено законом. Может быть, что-то подобное можно делать и в медицинской сфере. Но это сфера не уголовной ответственности, а гражданской и, скорее всего, это сфера медицинского страхования, в том числе страхования ответственности врача. Но здесь не может быть никакой уголовной ответственности", — подчеркнул Федотов.

Напротив, если врач, например, приходит к больному и, исходя из результатов его анализов, понимает, что нужно делать операцию немедленно, но откладывает ее на несколько дней, а пациент умирает, то такой врач должен нести ответственность, указал глава СПЧ.

"Потому что это не ошибка, это в чистом виде халатность. Ошибку может совершить каждый. А тот, кто совершает халатность, должен отвечать по закону, если в результате происходят катастрофические последствия, тем более, необратимые последствия: если человек умер, вы его не воскресите", — заключил правозащитник.

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