Казахстан предложил чаще проводить Международные интеллектуальные игры

АСТАНА, 24 июл — РИА Новости. Заместитель председателя правления АОО "Назарбаев интеллектуальные школы" Светлана Испусинова предложила изменить регламент проведения Международных интеллектуальных игр и устраивать их не один раз в четыре года, а каждые два года.

Инициатива была озвучена во время видеомоста Москва — Якутск — Астана — Пекин на тему "Международные интеллектуальные игры: перспективы сотрудничества стран-участниц" в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", сообщает Sputnik

Международные интеллектуальные игры прошли в Якутске с 8 по 15 июля.

"Если говорить о перспективе развития соревнования, то, я думаю, было бы хорошо проводить его каждые два года. Раз в четыре года — это как Олимпийские игры. Но, учитывая стремительное время, проведение этого соревнования каждые два года было бы замечательно", — пояснила Испусинова.

Как сообщил в ходе видеомоста министр образования и науки Якутии Владимир Егоров, в Международных интеллектуальных играх приняли участие 1566 аккредитованных участников, из которых 747 — учащиеся. Всего на игры прибыли представители 39 стран, при этом была представлена 181 школа из 18 стран мира. Победители и призеры игр определялись в пяти конкурсных дисциплинах: олимпиада "Туймаада", научная конференция-конкурс Science Fair, 3D-моделирование, IT-Хакатон и "Игры роботов". В целом две основные части игр — соревновательная и несоревновательная — включали 12 направлений.

Победителями Игр в общем зачете стала команда Сингапура. Ученик "Назарбаев интеллектуальной школы" из Актобе Нурдаулет Таумергенов стал обладателем Гран-при и призового фонда в пять тысяч долларов за разработку "говорящей" перчатки для немых.

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