Более двух тысяч человек обсудили стратегию развития Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Более 2 тысяч человек приняли участие в обсуждении стратегии развития Нижегородской области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Проект стратегии развития региона был передан главе Нижегородской области Глебу Никитину 3 мая 2018 года. В ее разработке приняли участие более 400 человек из 18 экспертных групп. Никитин поручил экспертно-координационной группе по проведению стратегических сессий вовлечь в обсуждение стратегии представителей всех муниципалитетов региона. Всего планируется провести 50 стратегических сессий.

"На данный момент в регионе состоялось более 30 стратегических сессий, в которых приняли участие более 2 тысяч жителей области. В рамках обсуждения стратегии развития нижегородцами подготовлено более тысячи предложений и инициатив. Наибольшее количество предложений относится к сфере ЖКХ и благоустройства, транспорта, здравоохранения и образования", — говорится в сообщении.

С середины июня любой желающий может ознакомиться с проектом стратегии на специально созданном сайте http://strategy.government-nnov.ru. На портале можно внести свои предложения, а также пройти опрос по интересующим направлениям стратегии.

"Обсуждение стратегии инициировал глава региона Глеб Никитин, и впервые в истории области это происходит так широко и массово: с привлечением как специалистов, так и простых жителей, которые лучше всех знают проблематику тех или иных сфер жизни или конкретных населенных пунктов. Главная задача – услышать как можно больше мнений и идей, наполнить стратегию точечными инициативами жителей, а далее эти предложения будут погружены в конкретные проекты в рамках стратегии развития", — приводит пресс-служба слова и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского, который принял участие в обсуждении стратегии развития региона с жителями Нижегородского района Нижнего Новгорода.

По словам педагога Ирины Ярцевой, принимавшей участие в мероприятии, такой формат обсуждения интересен и полезен для жителей и власти, поскольку нижегородцы заинтересованы в том, чтобы их услышали.

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