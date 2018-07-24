Фестиваль болельщиков ЧМ в Ростове-на-Дону прошел без серьезных инцидентов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл — РИА Новости. Фестиваль болельщиков чемпионата мира по футболу прошел в Ростове-на-Дону без единого серьезного инцидента, заявил журналистам глава дирекции "Ростов-2018" Павел Гавриков.

Фан-зона в Ростове-на-Дону была организована на Театральной площади. Там разместили зоны отдыха, развлекательные площадки, арт-объекты и многое другое. В верхней части сцены был установлен экран площадью свыше 140 квадратных метров, на котором велась трансляция матчей.

"Ни одного серьезного инцидента за весь фестиваль болельщиков не было. Считаю, это большое достижение", — сказал Гавриков, отметив, что хорошо сработали правоохранительные органы, власти и городские волонтеры. Кроме того, по его словам, было принято серьезное решение о неоткрытии фан-зоны в один из дней из-за погодных условий. В день матча Англии и Хорватии в Ростове-на-Дону был очень сильный ветер.

Всего за время чемпионата фестиваль болельщиков посетили около 500 тысяч человек. Как ранее отмечал губернатор Ростовской области Василий Голубев, фан-зона дала возможность болельщикам и горожанам комфортно провести время во время мирового спортивного праздника. Туристический поток в регион в дни чемпионата превысил 190 тысяч человек.

"Это спортивное событие было грандиозным, неординарным и самым запоминающимся за последние годы и даже десятилетия. Общими усилиями была создана атмосфера праздничного, гостеприимного, комфортного донского края. Уверен, многие болельщики захотят вернуться на Дон и после проведения ЧМ", — сказал Голубев.

Чемпионат мира прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны. В Ростове-на-Дону состоялись встречи сборных Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Исландии и Хорватии, Южной Кореи и Мексики, а также 1/8 финала.

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