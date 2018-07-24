Челябинск готов закупить 150 автобусов, работающих на природном газе

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июл – РИА Новости. Власти Челябинска планируют перевести на природный газ городские автобусы, город готов закупить 150 новых автобусов, которые будут работать на газе, что улучшит экологическую ситуацию в регионе, сообщила во вторник пресс-служба министерства экономического развития региона.

В Минэкономразвития региона состоялось совещание, посвященное переводу городского транспорта на газомоторное топливо.

"В 2020 году в городе пройдет саммит ШОС. Один из вопросов, который нужно решить к этому времени — это экология … губернатор области Борис Дубровский поставил задачу по переводу городского транспорта на газомоторное топливо. Планируется, что городские автобусы будут ездить на сжиженном природном газе", — цитирует пресс-служба министра экономического развития региона Сергея Смольникова.

По словам и.о. начальника управления транспорта администрации Челябинска Максима Кичеева, на первом этапе реализации проекта город готов закупить 150 автобусов. Он добавил, что сейчас в городе есть 24 маршрута и каждый из автобусов за смену проезжает примерно 250 километров.

На совещании исполнительный директор АО "РариТЭК Холдинг" Рамиль Нурутдинов сообщил о характеристиках автобуса, который они готовы поставлять для Челябинска. "Сейчас автобус проходит сертифицированные испытания. Его длина составляет более 10 метров, соответствует экологическому стандарту класса Евро-5. Данная модель выдерживает температурный режим от —45 до +50 градусов, оснащена системой автономного подогрева, имеет двойное остекление и бак на 350 литров топлива, которого хватает на 450 километров", — отметил он.

По данным пресс-службы, планируется, что сначала городу будет предоставлен один автобус, который будет протестирован на дорогах Челябинска. Если все пройдет успешно, то будет рассматриваться возможность приобретения таких автобусов для города в рамках концессионного соглашения.