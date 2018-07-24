Совфед разрешил не взимать пошлину за восстановление документов при ЧС

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон об освобождении от уплаты госпошлины за восстановление документов, утраченных или испорченных в результате чрезвычайных ситуаций.

Сейчас пострадавшие в результате ЧС граждане освобождены от уплаты госпошлины только при обращении за получением паспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность.

Действие документа распространяет данную льготу на случаи обращения за получением и других документов взамен утраченных или пришедших в негодность вследствие ЧС. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Проблема необходимости уплаты госпошлины обозначилась после частичного обрушения дома в Ижевске в ноябре 2017 года из-за взрыва газа. От пострадавших, а также от уполномоченного по правам человека в Удмуртии поступили предложения по решению соответствующей проблемы на законодательном уровне, отмечали авторы поправок.