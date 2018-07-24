АСИ поддержит дальнейшее развитие Международных интеллектуальных игр

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Агентство стратегических инициатив готово поддержать дальнейшее развитие Международных интеллектуальных игр (МИИ), "эта инициатива достойна шагать по планете", сообщила в ходе видеомоста в МИА "Россия сегодня" замруководителя департамента реализации инициатив направления "Социальные проекты" АСИ Надежда Иванова.

Международные интеллектуальные игры впервые прошли с 8 по 15 июля в Якутии. В течение недели школьники из России и других стран принимали участие в конкурсных мероприятиях по математике, физике, химии, информатике, в соревнованиях по робототехнике, 3D-моделированию и командной разработке программных приложений IT-Хакатон. Победителем в общем зачете стала команда из Сингапура.

"Это стало знаковым событием не только для Якутии, но и всей России, и системы образования РФ. Мы поддерживали Международные интеллектуальные игры в Якутии и, безусловно, будем поддерживать и в дальнейшем все мероприятия, связанные с этими событиями. Агентство стратегических инициатив готово принять в этом самое активное участие и поддерживать дальнейшие игры, где бы они не проходили. Я думаю, что эта инициатива и это мероприятие начнёт шагать по планете. Международные интеллектуальные игры — это шаг в будущее", — сказала Иванова.

Она подчеркнула, что АСИ постоянно принимает участие в форумах и мероприятиях, связанных с развитием образования в России, и целый ряд успешных проектов был реализован в Якутии.

"Безусловно, те технологии и образовательные программы, тот педагогический опыт, который был продемонстрирован в Якутии, станут основой для новых интересных проектов. В частности, сегодня в АСИ рассматривается новый уникальный проект "Дети Арктики", который станет событием для страны, для Якутии", — добавила Иванова.

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