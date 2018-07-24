В Забайкалье создали экспертную группу после голодовки шахтеров

ЧИТА, 24 июл — РИА Новости. Власти Забайкалья создали экспертную группу для выработки путей решения проблемы шахтёров, объявивших голодовку в посёлке Вершино-Дарасунский из-за невыплаты зарплаты, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Губернатор в курсе происходящего, держит на контроле. Создана экспертная группа для выработки путей скорейшего разрешения ситуации. Люди, конечно, не должны страдать", — привели в пресс-службе цитату вице-премьера, министра экономического развития края Сергея Новиченко.

По словам Новиченко, ситуация связана с полной сменой команды Промсвязьбанка, кредитующего группу компаний "Урюмкан". В декабре 2017 года ПАО "Промсвязьбанк" прошло процедуру санации, после чего сменилась команда организации и кредитная политика, при этом руководство группы компаний "Урюмкан" не справляется с обязательствами перед банком.

Всего работу приостановили девяносто два сотрудника ООО "Дарасунский рудник", 61 из которых объявили голодовку. Перебои с зарплатой начались в январе, полностью выплаты прекратились в мае. Долги перед коллективом составляют порядка 35 миллионов рублей. Прокуратурой рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности. Идёт доследственная проверка.