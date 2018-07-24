Губернатор Сахалинской области рассказал Путину о развитии региона

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сахалинская область развивается стабильно, наблюдается рост макроэкономических показателей, увеличение количества социального жилья, медицинских учреждений, заявил губернатор региона Олег Кожемяко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"В целом регион стабильно развивается. Мы с небольшим приростом идем по валовому региональному продукту – 87 миллиардов рублей, хорошие показатели по инвестициям в основной капитал – прирост 117%", — сказал Кожемяко. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

По его словам, работа по развитию региона сказалась и на демографии. "У нас прирост жителей в регионе, и по естественному приросту превышение рождаемости над смертностью, и по миграционному. Причем миграционный прирост – это не только жители, приехавшие из ближнего зарубежья", — пояснил глава региона. По его сведениям, за последние годы в регион приехали 560 врачей, 640 средних медицинских работников, а также учителя. Кроме того, регион решает вопросы, связанные с социальной поддержкой различных категорий граждан. Он отметил, что в регионе увеличилось на 58% количество многодетных семей.

"Конечно, важно сохранить макроэкономические показатели и динамику развития. Поэтому мы проанализировали и разработали комплекс мероприятий по достижению ключевых показателей, основанных на вашем послании Федеральному Собранию, а также на указе №204 о национальных целях и стратегических задачах по развитию Российской Федерации до 2024 года, определили основные направления. Конечно, это, прежде всего, строительство жилья, которое дает возможность закрепить население", — добавил Кожемяко.

Так, по его словам, за прошлые годы построено около 990 тысяч квадратных метров жилья, из них 36% – социальное жильё. "Сейчас приняли программу по переселению из ветхого и аварийного жилья, в два раза превышающую предыдущую – это 460 тысяч квадратных метров, на 37 миллиардов рублей, 25 тысяч жителей должно быть переселено", — отметил губернатор. Кожемяко также рассказал президенту об успехах в сфере арендного жилья, ипотечного кредитования. "Мы до 2024 года выйдем на плановые показатели: 1 квадратный метр в год на человека. У нас порядка 500 тысяч жителей. Думаю, что это мы обязательно выдержим", — добавил глава региона.

Губернатор обратил внимание на проблемы ликвидации второй смены в школах. По его словам, более 6,5 тысячи детей учатся во вторую смену. Сегодня принята программа строительства 23 школ и новых корпусов, с окончанием этой программы регион планирует ликвидировать вторую смену в школах. Кроме того, будет построено порядка 15 новых детских садов. В школах также совмещаются уроки физкультуры на спортивных объектах. "Это и горные лыжи (занятия уже проводятся на горе), хоккей, беговые лыжи", — пояснил Кожемяко. С пуском водно-оздоровительного комплекса уроки физкультуры смогут проходить в бассейнах.

"По здравоохранению тоже программа сейчас нами принимается. Мы построили 17 ФАПов за эти годы, перинатальный центр, сдали несколько участковых кабинетов и амбулаторий. Работу эту нужно продолжать, потому что у нас снизились показатели по сердечно-сосудистым заболеваниям, по легочным, но продолжают оставаться высокими по новообразованиям, по туберкулезу. Необходимо строить и детскую областную больницу и совмещенный хирургический корпус", — добавил он.