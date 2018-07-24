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Общество

Эксперт: новый закон защищает право граждан на изучение родного языка

(обновлено: 14:32 24.07.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЭксперт: новый закон защищает право граждан на изучение родного языкаЭксперт: новый закон защищает право граждан на изучение родного языка
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Ко второму чтению в Госдуме подготовлен законопроект об образовании в части изучения родного языка из числа языков народов РФ.

Ученики на уроке чтения в начальной школе
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Появление документа обусловлено нередкими случаями, когда школьникам приходилось в рамках предмета "родной язык" изучать язык, который на самом деле для них родным не являлся.

Еще до рассмотрения в первом чтении законопроект вызвал критику, особенно со стороны национальных регионов. Основное беспокойство было связано с тем, что изучение языков республик будет факультативным, что, по мнению критиков, может привести к утрате языкового своеобразия республик.

"Этот закон не способен принести языковому многообразию республик никакого ущерба. Он, скорее, защищает права тех людей, которые живут в республиках, но не принадлежат к титульной нации. Закон защищает право граждан на свой родной язык", — прокомментировал председатель экспертного совета ЭИСИ, член Общественной палаты Российской Федерации Глеб Сергеевич Кузнецов.

По его словам, никто не запрещает татарам или якутам изучать свой язык, никто не ограничивает их права. Речь идет о том, что люди могут выбрать родным языком русский и жить в пространстве русского языка. И никто не сможет заставить учить татарский язык, если человек делать этого не хочет. Он может выбрать русский или другой язык из числа языков народов РФ. 

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вместе с тем в связи с большим резонансом, который вызвал законопроект, в ходе подготовки ко второму чтению было организовано его обсуждение с участием представителей республик, Министерства просвещения России и Рособрнадзора. Это позволило найти баланс между правом на выбор изучаемого языка и необходимостью обеспечить сохранение родных языков и языков республик.

При этом русский язык как предмет останется обязательным для изучения на территории всего государства.

"Этот закон не про языки, а про принуждение к изучению ненужного языка. Он касается насилия над людьми, то есть и русский язык остается как обязательный к изучению на всей территории Российской Федерации, как государственный язык, и родные языки остаются. Просто появляется возможность выбора", — отметил Глеб Кузнецов.

Благодаря нового закону у граждан появится выбор, какой именно язык в качестве родного они смогут изучать. Это позволит гарантировать права обучающихся, у которых нет иного родного языка, кроме русского. Также предусматривается, что федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования должны обеспечить изучение родных языков, в том числе русского, и государственных языков республик.

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