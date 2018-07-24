Первый вердикт присяжных в районном суде Москвы оказался обвинительным

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Первое в Москве дело, рассмотренное в районном суде с участием присяжных заседателей, завершилось обвинительным вердиктом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"В Черёмушкинском суде Москвы провозглашен первый вердикт коллегии столичных присяжных заседателей. Коллегия, впервые отобранная для рассмотрения дела в районном суде, вынесла обвинительный вердикт в отношении подсудимого Сергея Царева, единодушно признав его виновным в совершении покушения на убийство, а также признав подсудимого не заслуживающим снисхождения", — сказала она.

Она добавила, что это первое дело в районном суде, где подсудимый просил о разбирательстве с участием коллегии присяжных заседателей. "Коллегия присяжных была сформирована уже по результатам первого отбора; в ходе 4 судебных заседаний присяжными были изучены доказательства, представленные стороной обвинения и стороной защиты", — отметила Солопова. По ее словам, на вынесение вердикта у коллегии ушел один день.

"После провозглашения вердикта, как того требуют положения статьи 346 УПК РФ, председательствующий судья поблагодарила присяжных заседателей и объявила об окончании их участия в судебном разбирательстве", — сказала пресс-секретарь Мосгорсуда. Она отметила, что в настоящее время судья находится в совещательной комнате для вынесения приговора, где определит наказание, которое считает справедливым для признанного виновным подсудимого.

Как установлено вердиктом, подсудимый дважды выстрелил в голову потерпевшего из пистолета "ОСА". Инцидент произошел в вагоне метро на станции "Калужская". Пострадавший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

В районных судах города Москвы находятся еще 3 дела, содержащих ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, добавила пресс-секретарь Мосгорсуда.