В Международных интеллектуальных играх в Якутии участвовали более 700 детей

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Международных интеллектуальных играх (МИИ), проходивших в Якутии с 8 по 15 июля, приняли участие 747 школьников, сообщил министр образования и науки республики Саха (Якутия) Владимир Егоров в рамках видеомоста в МИА "Россия сегодня".

Международные интеллектуальные игры проводились в регионе впервые. В течение недели школьники из России и других стран принимали участие в конкурсных мероприятиях по математике, физике, химии, информатике, в соревнованиях по робототехнике, 3D-моделированию и командной разработке программных приложений IT-Хакатон. Победителем в общем зачете стала команда из Сингапура.

"В Международных интеллектуальных играх приняли участие 1566 аккредитованных участников, из которых 747 — учащиеся. Всего на игры прибыли представители 39 стран, при этом была представлена 181 школа из 18 стран мира", — сказал Егоров.

По его словам, победители и призеры игр определялись в пяти конкурсных дисциплинах: олимпиада "Туймаада", научная конференция-конкурс Science Fair, 3D-моделирование, IT-Хакатон и "Игры роботов". В целом две основные части игр — соревновательная и несоревновательная — включали 12 направлений.

"В соревновательных номинациях дети из интернациональных команд представляли свои проекты. Мы рады, что мероприятие получило такой большой охват. Наши гости были довольны и содержанием игр, и их организацией", — уточнил министр.

Он добавил, что организационный комитет МИИ уже занимается решением вопроса о регулярности и месте проведения следующих игр.

"Мы примем решение на основе нашего анализа содержательной и организационной части, над которым мы сейчас работаем. Возможно, что соответствующее решение будет принято в ближайшее время", — резюмировал Егоров.

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