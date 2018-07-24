В Международных интеллектуальных играх в Якутии участвовали более 700 детей

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Международных интеллектуальных играх (МИИ), проходивших в Якутии с 8 по 15 июля, приняли участие 747 школьников, сообщил министр образования и науки республики Саха (Якутия) Владимир Егоров в рамках видеомоста в МИА "Россия сегодня".
"В Международных интеллектуальных играх приняли участие 1566 аккредитованных участников, из которых 747 — учащиеся. Всего на игры прибыли представители 39 стран, при этом была представлена 181 школа из 18 стран мира", — сказал Егоров.
По его словам, победители и призеры игр определялись в пяти конкурсных дисциплинах: олимпиада "Туймаада", научная конференция-конкурс Science Fair, 3D-моделирование, IT-Хакатон и "Игры роботов". В целом две основные части игр — соревновательная и несоревновательная — включали 12 направлений.
"В соревновательных номинациях дети из интернациональных команд представляли свои проекты. Мы рады, что мероприятие получило такой большой охват. Наши гости были довольны и содержанием игр, и их организацией", — уточнил министр.
Он добавил, что организационный комитет МИИ уже занимается решением вопроса о регулярности и месте проведения следующих игр.
"Мы примем решение на основе нашего анализа содержательной и организационной части, над которым мы сейчас работаем. Возможно, что соответствующее решение будет принято в ближайшее время", — резюмировал Егоров.